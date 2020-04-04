برلين تبشر بعلاج قريب

برلين – وكالات

كشف وزير الصحة الألماني يانس شبان، عن بصيص أمل قريب بمعالجة فيروس كورونا عبر أدوية محددة أظهرت منافع في علاج المرضى المصابين بالفيروس المستجد. وقال أمس (الجمعة): إن علاجا متوفرا لكورونا سيطرح في الأسواق في وقت أبكر بكثير من اللقاح.

وأضاف “تطوير لقاح معقد أكثر، نحن نعرف دواء الملاريا منذ سنوات نعرف آثاره وآثاره الجانبية. يجب أن نزن تلك الآثار الجانبية قبل أن نقرر استخدامه في علاج مرضى كورونا. كما أضاف: اللقاح بحاجة لعدة أشهر لتطويره”، إلا أنه أكد في الوقت عينه أنه يجب أن تتوفر دراسات بأسرع وقت ممكن.

وحذر في الوقت عينه من أن كل الأدوية قد يكون لها آثار جانبية. يذكر أن ألمانيا تجري حالياً شأنها كشأن العديد من الدول الأوروبية وأميركا، تجارب على عدة أدوية منها دواء يستخدم لعلاج المصابين بالملاريا وفيه كلوروكين.