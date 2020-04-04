الشرطة الصربية تحدد مصير لاعب الاتحاد

اعتقلت الشرطة الصربية في وقت سابق اليوم السبت، محترف الاتحاد ألكسندر بريجوفيتش لكسره حظر التجول المفروض في البلاد إثر تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19).

Aleksandar Prijovic was obviously craving a drink after returning from Saudi Arabia, where he plies his trade with Al-Ittihad. https://t.co/RV1mJfD0zd — RTÉ Soccer (@RTEsoccer) April 4, 2020

وأفاد التلفزيون الرسمي لدولة صربيا بأن بريجوفيتش قيد الاعتقال حاليًا بسبب خروجه إلى الشوارع أثناء حظر التجول الذي بدأ الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي.

وقال فلاديمير ريبيتش قائد الشرطة المحلية في صربيا إن اللاعب وُجد رفقة 4 من أصدقائه في خارج بهو أحد فنادق العاصمة بلجراد.

بحسب إفادة من يومية “كورير” الصربية، فإن المدعي العام أطلق سراح اللاعب بعد سلسلة من التحقيقات واعترافه بكسر الحظر.

بينما سيلتزم لاعب الاتحاد بعقوبة الإقامة الجبرية في المنزل لمدة 3 أشهر وتسري العقوبة على أصدقائه.

وتعتبر حالة اعتقال بريجوفيتش هي الثانية في البلاد للاعب كرة قدم مشهور بسبب كسر حظر التجول، بعد لوكا يوفيتش لاعب ريال مدريد الأسبوع الماضي.