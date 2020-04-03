القبض على مواطنين ومقيم أحضروا حلاقاً لإحدى الاستراحات بالرياض

الرياض : متابعات

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لأشخاص خالفوا الإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها للحد من تفشي فيروس كورونا، وذلك من خلال إحضار حلاق لإحدى الاستراحات بمدينة الرياض، وتوثيق ذلك ونشره، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية – بفضلٍ من الله – عن القبض عليهم وهم (مواطنان ومقيم مصري الجنسية) في العقدين الثالث والرابع من العمر، حيث جرى إيقافهم، واستكملت الإجراءات لإحالتهم إلى النيابة العامة.