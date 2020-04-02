نجم مانشستر سيتي يطالب بإلغاء الدوري الإنجليزي هذا الموسم

طالب متوسط ميدان مانشستر سيتي، كيفين دي بروين، بإلغاء منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم في مقابلة صحفية.

"It would be a shame to stop early after such a good season, but if it avoids problems next year, it must be done." — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) April 2, 2020

وتحدث دي بروين (28 عامًا) إلى يومية “HLN” البلجيكية اليوم الخميس، واستفاض خلال حديثه إلى أمور عديدة.

سجّل اللاعب 8 مرات وقدم 16 تمريرة حاسمة خلال منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم رفقة مانشستر سيتي.

وفي الوقت الذي تجتمع فيه الجهات المعنية في إنجلترا من أجل سبل للخروج من الأزمة الحالية بسبب توقف النشاط لتفشي فيروس كورونا (كوفيد-19).

فإن دي بروين انضم إلى الأصوات المطالبة بإلغاء الموسم الحالي من البطولة خوفًا من تأثيره على صحة اللاعبين، والموسم القادم أيضًا.

“ليس لديّ فكرة عمّا إذا كان الموسم سيستكمل، في إنجلترا يريدون التريث أكبر فترة قبل اتخاذ القرار”، هكذا بدأ اللاعب حديثه.

وأكمل دي بروين الذي يقضي أيامه مع عائلته في بلجيكا حاليًا: “كلاعب كرة قدم لا يبدو الأمر واضحًا بالنسبة لي”.

وأردف: “عادة 3 أو 4 أسابيع كفترة تحضيرية قبل بداية أي موسم، إن تم استئناف الموسم حالًا فسيدخل الجميع العيادات بعد مباراتين بسبب الإصابات”.

وأوضح: “ليس هذا القصد بالضبط، لكن هناك الكثير من الأموال المعنية في البطولة، الانتظار كثيرًا لاتخاذ القرار سيسبب مشكلات للموسم المقبل”.

واختتم: “سيكون من المؤسف أن يُلغلى الموسم الحالي بعدما قدمنا مباريات جيدة، لكن إن كان هذا حلًا لتجنب المشكلات الموسم المقبل، فيجب الإلغاء”.