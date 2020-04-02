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القبض على 5 مواطنين رموا إحدى المركبات الرسمية بالحجارة في القريات
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القبض على 5 مواطنين رموا إحدى المركبات الرسمية بالحجارة في القريات

صحيفة البلادaccess_time9 / شعبان / 1441 هـ       2 أبريل 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

القريات : واس

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الجوف المقدم يزيد بن سعود النومس، بأنه أثناء قيام الجهات الأمنية بمحافظة القريات بتطبيق أمر منع التجول، فقد تعرضت إحدى المركبات الرسمية للرمي بالحجارة داخل أحد الأحياء بالمحافظة دون أي إصابة لقائدها ومساعده أو حدوث أي تلفيات بالمركبة من قبل مجموعة من الأشخاص وهروبهم من الموقع، حيث جرى تكثيف البحث عنهم – وبفضلٍ من الله – تمكنت الجهات الأمنية من التعرف على الجناة وهم خمسة مواطنين تتراوح أعمارهم بين 14 – 28 عاماً، حيث تم ضبطهم وإيقافهم من أجل إكمال الإجراءات النظامية بحقهم تمهيدًا لإحالتهم للنيابة العامة لتطبيق العقوبة النظامية بحقهم.

صحيفة البلاد

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