449 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في فرنسا

باريس : متابعات

سجلت فرنسا 449 حالة وفاة داخل المستشفيات في الـ 24 ساعة الماضية بسبب فيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد إلى 3523 حالة

فيما أكدت وكالة الصحة العامة الفرنسية ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس إلى 52128 إصابة منذ أواخر شهر يناير المنصرم.

وأوضح مدير عام الصحة جيروم سالومون أن عدد المصابين في المستشفيات قارب الـ 22800 مريض

منهم 5564 شخص في العناية المركزة بزيادة 457 مريضا عن يوم أمس، إضافة إلى 9944 حالة تعافي من المرض.