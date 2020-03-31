ميسي يختار أفضل 15 موهبة في عالم كرة القدم

هل يمكن لتوقعات ميسي أن تتحقق؟

اشترك قائد برشلونة ليونيل ميسي مع خبراء كرة القدم في اختيار تشكيلة من أفضل اللاعبين في العالم، إضافة إلى أكبر المواهب في اللعبة بالوقت الحالي.



وعمدت إحدى الشركات المعنية بالألعاب الإلكترونية إلى ميسي لاختيار وتنقيط أفضل اللاعبين على شكل بطاقات.

بحسب إفادة من يومية “ذا صن” الإنجليزية، فإن ميسي اختار 15 لاعبًا صاعدًا يأتي في مقدمتهم كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان.

وعلّق ميسي على اختياراته بجملة واحدة، فقال عن سبب اختياره لمبابي: “إنه سريع وخطير”.

وعن اختياره لألكسندر أرنولد لاعب ليفربول: “إنه ظهير مثير للإعجاب للمستقبل، إنه المستقبل”.

اختار ليونيل زميله في برشلونة، فرانكي دي يونج ضمن زمرة المواهب، وقال عنه: “إنه أحد أفضل لاعبي الوسط الموهوبين في مثل عمره”.

وكان لريال مدريد -العدو اللدود- لاعبين إثنين وهما إيدير ميليتاو ولوكا يوفيتش، إذ وصف الأول بـ “لاعب خارق يجعل المستحيل ممكنًا”.

لاعب من أصول عربية جاء في اختيارات ميسي وهو الجزائري حسام عوار صانع ألعاب أولمبيك ليون الفرنسي، فقال عنه..

“إنه هاديء دائمًا عندما تكون الكرة بحوذته، ولديه تحكم ومهارات رائعة بالكرة”.

بقية اختيارات اللاعب جاءت على النحو التالي.. (كاي هافيرتر من بايرليفركوزن- جادون سانشو من بوروسيا دورتموند – فيل فودين من مانشستر سيتي).

(ماسون ماونت وكريستيان بوليسيتش من تشيلسي- بنيامين بافار وجوشوا كيميتش من بايرن ميونيخ – عثمان ديمبيلي من برشلونة وجواو فيليكس من أتليتكو مدريد).