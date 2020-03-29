2.1 تريليون دولار خسائر السياحة العالمية

مدريد – وكالات

توقعت منظمة السياحة العالمية تراجعات حادة في خارطة السياحة العالمية بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ما يهدد ملايين الوظائف وتراجع الإيرادات السياحية إلى 450 مليار دولار، أي قرابة ثلث عائدات 2019 التي بلغت حينذاك 1,5 تريليون دولار ، فيما كشف المجلس العالمي للسفر والسياحة ، أن الجائحة يمكن أن تتسبب في خسارة 75 مليون وظيفة في صناعة السياحة العالمية، ما يؤدي إلى خسارة في الناتج الإجمالي العالمي تصل إلى 2.1 تريليون دولار.

وبحسب المنظمة تراجعت السياحة العالمية 4% خلال الأزمة الاقتصادية عام 2009 كما فقدت 4% عام 2003 في أعقاب تفشي متلازمة سارس التي أودت بحياة 774 شخصا في أنحاء العالم.

*تحديات وأرقام

منذ فرض قيود على السفر بين دول العالم ،تم إلغاء المزيد من الرحلات في وقت تسعى حكومات العالم لاحتواء انتشار الفيروس الذي أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص في أنحاء العالم.

وطبقا لبيانات المجلس العالمي للسفر والسياحة ، من المتوقع أن تتعرض منطقة آسيا والمحيط الهادئ لأشد الضربات بنسبة تصل إلى 48.7%، بحد أقصى 49 مليون وظيفة ، ما يترجم إلى خسارة في الناتج المحلي الإجمالي للسياحة بنحو 800 مليار دولار.

كما يمكن أن تتأثر الأمريكتان بشدة، حيث يتوقع أن تخسر الولايات المتحدة وكندا والمكسيك معا ما يصل إلى 570 مليار دولار أمريكي، بينما يوجد ما يقرب من 7 ملايين وظيفة مرتبطة بالسياحة في خطر.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تتعرض 4.4 مليون وظيفة في أفريقيا للخطر، بينما قد يبلغ العدد في الشرق الأوسط 1.8 مليون وظيفة مع خسارة تصل إلى 65 مليار دولار أمريكي في اقتصاد المنطقة.

وستتحمل أوروبا خسائر بقيمة 552 مليار دولار أمريكي وما يصل إلى 10 ملايين وظيفة في خطر، كما يمكن أن تتحمل ألمانيا وروسيا الأثر الأكبر لجميع الدول الأوروبية بنحو 1.6 مليون و1.1 مليون على التوالي في فقدان الوظائف المحتملة.

وتشمل البلدان الأخرى التي يمكن أن تعاني أثناء الأزمة البرازيل والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وفرنسا واليابان وإندونيسيا والهند.