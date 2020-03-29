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ضبط أكثر من مليون كمامة مخزنة بحائل

صحيفة البلادaccess_time5 / شعبان / 1441 هـ      29 مارس 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

حائل : البلاد

ضبطت الفرق الرقابية بوزارة التجارة بحائل من خلال تحرياتها الميدانية (1,168,000) كمامة مخزنة، بهدف تسويقها لاحقاً خارج منطقة حائل، عن طريق وافد يعمل كوسيط لحسابه الخاص.

وبناء عليه حُجزت الكميات، وإعادة ضخها في الأسواق بمنطقة حائل، واتخذت الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وحذرت وزارة التجارة جميع المستوردين المخالفين الذين يخزنون كميات كبيرة بهدف بيعها لاحقاً, من هذه الممارسات

ودعتهم إلى ضخ الكميات بالسوق حسب التنسيق مع هيئة الغذاء والدواء.

كما دعت الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المنشآت ومنافذ البيع المخالفة من خلال تطبيق “بلاغ تجاري” أو مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

صحيفة البلاد

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