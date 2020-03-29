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شرطة الرياض تقبض على متباهين بمخالفة قرار منع التجول

صحيفة البلادaccess_time5 / شعبان / 1441 هـ      29 مارس 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، أنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأشخاص يستقلون مركبة على طريق الرياض – الخرج السريع ويتباهون بمخالفتهم لقرار منع التجول، وخروجهم من مدينة الرياض، وتوثيقهم لذلك بإنتاج ونشر مقاطع تهون من قرار منع التجول، فقد أسفرت المتابعة الأمنية – بفضل الله – من القبض عليهم وهم أربعة مواطنين في العقد الثالث من العمر، وإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية، وتطبيق العقوبات المقررة نظاماً في حقهم.

صحيفة البلاد

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