كورونا يضرب 8 لاعبين من نادي ويستهام

أعلنت نائب رئيس نادي ويستهام الإنجليزي، كارين برادي، عن عزل 8 لاعبين من الفريق للاشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا (كوفيد-19).

West Ham have eight players in self-isolation showing mild symptoms of coronavirus. — Sky Sports News (@SkySportsNews) March 28, 2020

وكتبت برادي في العمود الأسبوعي لها بيومية “ذا صن” الإنجليزية، إن 8 لاعبين من الفريق ظهرت عليهم أعراض الفيروس.

وجاء في العمود “أنا مرتاحة لانهم أظهروا أعراضًا خفيفة وهم مع أسرهم الآن بخير، على ما يبدو سيكونون على ما يرام”.

“العطس أو المصافحة أو السعال ليس بعيدًا عن أي منا، لذا لا ينبغي علينا التهاون في هذا الصدد”.

من المنتظر أن يخضع اللاعبون إلى فحوصات طبية شاملة مع إعلان النادي بيان رسمي بالنتائج.

مدرب ويستهام، ديفيد مويس، خضع للحجر الصحي في وقت سابق هذا الشهر بعد مصافحته لمدرب أرسنال مايكل أرتيتا الذي أصيب بالفيروس.

ويتدرب لاعبو الفريق في الوقت الراهن في منازلهم وفق برامج تدريبية أعدها المعاونون في الجهاز الفني.