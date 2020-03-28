فرسان مكة.. موسم استثنائي وسعي لمجد جديد

جدة- البلاد

يقدم فريق الوحدة المعروف بـ” فرسان مكة” موسمًا استثنائيًا مصحوبًا بأداء ومستوى مميز، ونتائج جيدة، حيث ينافس بقوة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بوجوده في المركز الثالث بفارق 6 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني، و12 نقطة عن المتصدر الهلال، وذلك قبل نهاية المسابقة بـ 8 جولات. وقد وضع الفريق الوحداوي لنفسه هدفا بالمنافسة الجادة على البطولة، والبقاء في دائرة المربع الذهبي لانتزاع إحدى البطاقات المؤهلة لدوري أبطال آسيا 2021، وقد خاض فرسان مكة 22 لقاء في دوري المحترفين حتى الآن، حيث نجح الفريق في تحقيق العلامة الكاملة في 13 منها، وخسر في 9 مباريات. ويحتل الفرسان المرتبة الرابعة كأقوى خط هجوم في الدوري بـ 35 هدفا، كما يأتي كخامس أقوى دفاع بـ 28 هدفا في مرماه.

المدرب الأورجوياني ” كارينيو” يمثل عامل خبرة كبيرة، بجانب مجلس إدارة طموح برئاسة سلطان أزهر، وحيوية توفيق تونسي المشرف على كرة القدم، ويمثل الرباعي” أنسيلمو ونياكاتي وغوستافو وجودوين” أبرز نجوم الفريق هذا الموسم، ؛ حيث سجل جودوين 4 أهداف، وصنع 7 أهداف، وسجل أنسيلمو 8 أهداف وصنع هدفين، وسجل نياكاتي 12 هدفا وصنع 3 أهداف. وسجل غوستافو 7 أهداف وصنع مثلها. ويعتمد الوحدة على صلابة دفاعه، بجانب الحارس المتألق عبدالله الجدعاني الذي نجح في الخروج بشباك نظيفة في 8 لقاءات، وقوة وسطه خاصة بعد تعزيزه في فترة الانتقالات الشتوية بالنجمين البرازيليين لويس غوستافو، وإلتون جوزيه الذي صنع 3 أهداف، والمتألق وليد باخشوين.