الشلهوب ونور وكريري يتنافسون على النجومية الآسيوية

الرياض- فايز الأسمري

‏‫اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، محمد الشلهوب، وسالم الدوسري، ومحمد نور، قائد الاتحاد سابقاً، وسعود كريري الذي مثل الفريقين، وناصر الشمراني الذي ارتدى قمصان الشباب والهلال والاتحاد، في أوقات سابقة، ضمن أفضل السعوديين الذين لعبوا في دوري أبطال آسيا، في نسختها الحديثه، تاركاً للجماهير الرياضية اختيار من تراه الأبرز من بينهم، عبر موقعه الرسمي على الإنترنت.

ويعد محمد نور وسعود كريري أكثر اللاعبين السعوديين تحقيقاً للبطولة القارية، بعد أن توجا بلقبين متتالين عامي 2004 و2005، فيما خسرا نهائي 2009، إلا أن سعود خسر نهائي 2014 برفقة الهلال، يليهما محمد الشلهوب وسالم الدوسري اللذان حققا البطولة في نسختها الماضية، بعد أن خسرا نهائيي 2014 و2017. ولم يحالف الحظ ناصر الشمراني بتحقيق اللقب، حيث خسر نهائي 2014 رفقة الهلال، إلا أنه توج بلقب أفضل لاعب في آسيا في ذلك العام، كما أنه يعد هداف السعوديين في البطولة.