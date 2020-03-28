الاتحاد الأوروبي يضع 3 سيناريوهات لاستكمال الموسم

قال رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ألسكندر سيفيرين، في حديث مع يومية “لاريبوبليكا” الإيطالية إنه مستعد لعدة سيناريوهات فيما يتعلق باستكمال الموسم الكروي.

UEFA have Plan A, B & C for resuming domestic seasons & Champions League https://t.co/3AyABXR2Cf — SPORT English (@Sport_EN) March 28, 2020

وتتوقف المنافسات الرياضية بشكل عام حول العالم بسبب تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) وحصده للأرواح يوميًا، إذ بلغ عدد المصابين نحو نصف مليون، والوفيات 25 ألفًا.

الاتحاد الأوروبي كان قد أعلن عن حزمة قرارات قبل أسبوع، وهي معنية بتأجيل كأس أمم أوروبا 2020 وإرجاءها إلى صيف العام المقبل.

بينما تم تأجيل نهائيات دوري أبطال أوروبا للرجال والسيدات ونهائي الدوري الأوروبي للرجال، إلى أجل غير مسمى.

وعن استعداد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لاستكمال المنافسات هذا الموسم، يقول رئيس الاتحاد: “لا أحد يعرف متى ينتهي هذا الوباء”.

وأكمل “لدينا 3 خطط، A B C. نحن على اتصال بروابط الدوريات والأندية أيضًا، لدينا مجموعة عمل، علينا الانتظار وإيجاد الحلول مثل أي قطاع آخر”.

وأردف “لقد ضحينا ببطولة يورو 2020 وهي تمثل دخلًا رئيسيًا لـ 50 دولة من أصل 55 في الاتحاد، لقد كان قرارًا صعبًا لكنه صحيحًا”.

واستطرد “لا يمكننا وضع خطة نهائية الآن إلا بانتهاء الوباء، لكن كما قلت فلدينا العديد من السيناريوهات”.