برانكو إيفانكوفيتش يُخفّض راتبه لمحاربة كورونا

أعلن مدرب منتخب سلطنة عمان، برانكو إيفانكوفيتش، عن تخفيض راتبه تضامنًا مع السلطات العمانية لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19).

🗞 مدرب منتخبنا الوطني الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش يخفض راتبه لشهري إبريل ومايو. pic.twitter.com/IiJb0NEoOg — OFA – Official Page (@OmanFA) March 27, 2020

ووفق ما نشر الحساب الرسمي للمنتخب العماني عبر تويتر، فإن برانكوفيتش خفّض راتبه عن شهري أبريل ومايو بنسبة 39%.

وسيوفر التخفيض ما مجموعه 7 الآف ريال عماني، أو ما يوازي 18 ألف دولار يضعهم تحت تصرف الاتحاد العماني لكرة القدم.

تولى برانكو إيفانكوفيتش (66 عامًا) تدريب المنتخب العماني في العشرين من يناير الماضي، وله خبرات لا بأس بها في المنطقة العربية.

أبرز محطات المدرب الكرواتي كانت مع الوحدة الإماراتي، وفي الملاعب السعودية أشرف على الاتفاق والأهلي.