الرياضة

برانكو إيفانكوفيتش ولافتة طيبة تجاه سلطنة عمان..

برانكو إيفانكوفيتش يُخفّض راتبه لمحاربة كورونا

محمد ابو الوفاaccess_time3 / شعبان / 1441 هـ      27 مارس 2020chat_bubble_outlineضف تعليق
برانكو إيفانكوفيتش

أعلن مدرب منتخب سلطنة عمان، برانكو إيفانكوفيتش، عن تخفيض راتبه تضامنًا مع السلطات العمانية لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19).

ووفق ما نشر الحساب الرسمي للمنتخب العماني عبر تويتر، فإن برانكوفيتش خفّض راتبه عن شهري أبريل ومايو بنسبة 39%.

وسيوفر التخفيض ما مجموعه 7 الآف ريال عماني، أو ما يوازي 18 ألف دولار يضعهم تحت تصرف الاتحاد العماني لكرة القدم.

تولى برانكو إيفانكوفيتش (66 عامًا) تدريب المنتخب العماني في العشرين من يناير الماضي، وله خبرات لا بأس بها في المنطقة العربية.

أبرز محطات المدرب الكرواتي كانت مع الوحدة الإماراتي، وفي الملاعب السعودية أشرف على الاتفاق والأهلي.

 

محمد ابو الوفا

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