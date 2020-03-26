محمد بن زايد يثمن جهود قمة العشرين الاستثنائية برئاسة خادم الحرمين

أبوظبي : متابعات

أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الخميس، أن دولة الإمارات تدعم وتشارك في كل تحرك دولي جماعي للتصدي لفيروس كورونا واحتواء تداعياته.

ولفت الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى مشاركته في قمة مجموعة العشرين الاستثنائية (G20) لمواجهة فيروس كورونا، مؤكداً وجود مواقف ومقررات مهمة للقمة تجسد الوعي بضرورة بناء استجابة دولية متسقة لهذا التحدي.

وفي تغريدة عبر حسابه على تويتر، قال ولي عهد أبوظبي “شاركت في قمة مجموعة العشرين الاستثنائية G20 لمواجهة فيروس كورونا.. مواقف ومقررات مهمة للقمة تجسد الوعي بضرورة بناء استجابة دولية متسقة لهذا التحدي.. الإمارات تدعم وتشارك في كل تحرك دولي جماعي للتصدي للفيروس واحتواء تداعياته، نستطيع معا.. ومعا فقط التغلب على هذا الخطر وكبح جماحه”.