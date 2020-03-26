قادة برشلونة يرفضون تخفيض رواتبهم

رفض قادة فريق برشلونة الإسباني اقتراح تخفيض رواتبهم أثناء فترة تعليق النشاط الكروي.

وتشهد منافسات كرة القدم في إسبانيا توقفُا بسب تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) في البلاد.

بحسب إفادة من يومية “آس” فإن قادة الفريق وعلى رأسهم ليونيل ميسي وسيرجيو بوسكيتس، رفضوا المقترح.

من المنتظر أن يشهد اليوم الخميس على اجتماع بقيادة الرئيس جوزيب ماريا بارتوميو مع قادة الفريق لمناقشة المسألة.

واستند مجلس إدارة الفريق إلى قانونية تخفيض نسبة 70% من الأجور في حالات توقف النشاط الإجباري.

ولا ترغب الإدارة في فرض التخفيض إجبارًا، بل ستعقد اجتماعًا اليوم من أجل منح اللاعبين مكافآت تعويضية بما يصل بالراتب إلى 50%.

وتأتي تلك الخطوة من بارتوميو تفاديًا لحدوث أزمة اقتصادية في النادي جراء توقف النشاط الكروي.