الهلال يستهدف “فالكاو” وبالوتيلي كلمة السر

هل ينتقل فالكاو إلى الهلال صيفًا؟

تتزايد فرص الهلال في التعاقد مع الدولي الكولومبي المخضرم، رادامايل فالكاو، خلال سوق الانتقالات الصيفية القادم.

بحسب إفادة من يومية “أقسام” التركية، فإن إدارة نادي جالاتاسراي تخطط لاستقطاب ماريو بالوتيلي من بيريشيا الإيطالي.

وهو ما يفتح باب خروج فالكاو إلى الأندية الراغبة في ضمه، والتي يتصدرها الهلال متصدر ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

يمتد عقد فالكاو (34 عامًا) مع جالاتاسراي إلى غاية صيف 2022، وتبلغ قيمته التسويقية الحالية نحو 6 ملايين يورو.

تتوقف المسألة على موافقة بيريشيا ببيع بالوتيلي إلى جالاتاسراي، بينما يلزم الهلال أولًا إنهاء عقد بافيمتي جوميز الذي تطارده الأندية التركية.