الرياضة

هل ينتقل فالكاو إلى الهلال صيفًا؟

الهلال يستهدف “فالكاو” وبالوتيلي كلمة السر

محمد ابو الوفاaccess_time2 / شعبان / 1441 هـ      26 مارس 2020chat_bubble_outlineضف تعليق
فالكاو يقترب من الهلال

تتزايد فرص الهلال في التعاقد مع الدولي الكولومبي المخضرم، رادامايل فالكاو، خلال سوق الانتقالات الصيفية القادم.

بحسب إفادة من يومية “أقسام” التركية، فإن إدارة نادي جالاتاسراي تخطط لاستقطاب ماريو بالوتيلي من بيريشيا الإيطالي.

وهو ما يفتح باب خروج فالكاو إلى الأندية الراغبة في ضمه، والتي يتصدرها الهلال متصدر ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

يمتد عقد فالكاو (34 عامًا) مع جالاتاسراي إلى غاية صيف 2022، وتبلغ قيمته التسويقية الحالية نحو 6 ملايين يورو.

تتوقف المسألة على موافقة بيريشيا ببيع بالوتيلي إلى جالاتاسراي، بينما يلزم الهلال أولًا إنهاء عقد بافيمتي جوميز الذي تطارده الأندية التركية.

محمد ابو الوفا

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *