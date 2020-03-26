الصحة العالمية تشكر خادم الحرمين على جهوده في الحفاظ على سلامة العالم

البلاد : غدير الطيار.

تقدّمت منظمة الصحة العالمية ، اليوم الخميس، بخالص الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على جهوده في الحفاظ على سلامة العالم والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال المدير العامّ لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس ، «أتقدم بخالص الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين @KingSalman لقيادته وجهوده من أجل الحفاظ على سلامة العالم والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ».

وحث المدير العامّ لمنظمة الصحة العالمية قادة #مجموعة_العشرين على مواصلة التعبير عن تضامنهم في مواجهة فيروس كورونا .