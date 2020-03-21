وزير الشؤون الإسلامية يوجه بمتابعة نظافة وصيانة المساجد

الرياض – البلاد

وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أمس (الجمعة)، فروع الوزارة في مختلف مناطق المملكة بسرعة مخاطبة مقاولي الصيانة والنظافة والتشغيل للمساجد والجوامع، ومتابعتهم فترة إغلاق المساجد للقيام بنظافة دورات المياه، ونظافة الأسطح، وتعقيمها، والتنبيه على المقاول بالتأكيد على منسوبيه من الفنيين والعمالة ارتداء سترات واقية وقفازات، واتباع أساليب الوقاية من الأمراض كافة وقت قيامهم بالعمل .

وتضمن التوجيه القيام بنظافة المساجد وتعقيمها من الداخل شاملا تعقيم جميع جدران المصلى من الداخل، وتعقيم المصاحف وحاملاتها، ودواليب التخزين من الداخل والخارج، وتعقيم السجاد والأرضيات، بإضافة مادة التعقيم على ماكينات غسيل السجاد، ونظافة مراوح السقف وكشافات الإنارة ومكيفات الهواء، وتعقيمها، وإصلاح المتعطل منها، وتعقيم الأبواب، والنوافذ من الداخل والخارج، والنظام الصوتي والتأكد من عدم تعطله.

ووجه آل الشيخ بضرورة قيام المقاول بالمرور على المساجد والجوامع المشمولة بالعقد، وذلك لحصر أصولها، وإرسال تقرير إلكتروني للفروع، محدد فيه موعد نظافة المصلى ودورات المياه، ونظافة الأسطح وتعقيمها، وصيانتها، وذلك انطلاقاً من حرص وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على بيوت الله، وتعزيزاً للإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الجهات المختصة في الدولة – أيدها الله – ونظراً إلى إغلاق المساجد مؤقتاً والاكتفاء برفع الأذان للحد من انتشار فيروس كورونا.