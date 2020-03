فيديو: محرز يحذر الشارع الجزائري من مخاطر فيروس كورونا

وحمل قائد المنتخب الجزائري على عاتقه مهمة توعية المواطنين في الجزائر، إثر ارتفاع حالات الوفيات إلى 10 بينما يوجد ما يربو على 90 مصابًا.

رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، قال في خطاب رسمي إن مواجهة تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) مسألة أمن وطني.

بينما سبقتها إجراءات صارمة بتعليق النشاط الكروي وغلق المدراس والجامعات والمساجد من أجل تقليل احتكاكات المواطنين.

وقال محرز في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي “تويتر“..

“السلام عليكم إخواني وأخواتي في الجزائر، قمت بنشر هذا المقطع من أجل توعية المواطنين بالنيابة عن زملائي في المنتخب الوطني”

” الأطباء يقومون بعمل كبير وصعب وعليكم الانصياع للسلطات والبقاء في المنازل، من أجل مساعدتهم”.

“أشكر الأطباء في البلاد، رحم الله من ماتوا واتمنى الشفاء العاجل للمصابين، إن شاء الله يجيب الخير”.

وكتب أيضًا: “أناشد المسئولين في الجزائر بحماية كبار السن من خطر الفيروس”.

“الأمر يمثل خطورة بالغة لكل العالم، بغض الطرف عن العمر أو الحالة الصحية، فإن هذا الفيروس يصيب الجميع، اعتنوا جيدًا بأنفسكم”.

شاهد المقطع التالي من الحساب الرسمي لرياض محرز في تويتر..

Message important 💚🇩🇿 Écoutez les autorités sanitaires et restez chez vous surtout !! C'est important pour protéger les gens les plus faibles face aux risques du virus, peu importe leur âge et leur état de forme c'est dangereux pour tout le monde. Prenez soin de vous 💚 pic.twitter.com/7ZtsVCablB

— Riyad Mahrez (@Mahrez22) March 20, 2020