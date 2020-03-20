الرياضة

محرز والدور التوعوي للاعبي كرة القدم..

فيديو: محرز يحذر الشارع الجزائري من مخاطر فيروس كورونا

محمد ابو الوفاaccess_time26 / رجب / 1441 هـ      20 مارس 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

وجّه نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، رياض محرز، رسالة تحذيرية إلى الشعب الجزائري للتوعية بأخطار فيروس كورونا (كوفيد-19) المنتشر في البلاد.

وحمل قائد المنتخب الجزائري على عاتقه مهمة توعية المواطنين في الجزائر، إثر ارتفاع حالات الوفيات إلى 10 بينما يوجد ما يربو على 90 مصابًا.

رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، قال في خطاب رسمي إن مواجهة تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) مسألة أمن وطني.

بينما سبقتها إجراءات صارمة بتعليق النشاط الكروي وغلق المدراس والجامعات والمساجد من أجل تقليل احتكاكات المواطنين.

وقال محرز في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي “تويتر“..

رياض محرز

“السلام عليكم إخواني وأخواتي في الجزائر، قمت بنشر هذا المقطع من أجل توعية المواطنين بالنيابة عن زملائي في المنتخب الوطني”

” الأطباء يقومون بعمل كبير وصعب وعليكم الانصياع للسلطات والبقاء في المنازل، من أجل مساعدتهم”.

“أشكر الأطباء في البلاد، رحم الله من ماتوا واتمنى الشفاء العاجل للمصابين، إن شاء الله يجيب الخير”.

وكتب أيضًا: “أناشد المسئولين في الجزائر بحماية كبار السن من خطر الفيروس”.

“الأمر يمثل خطورة بالغة لكل العالم، بغض الطرف عن العمر أو الحالة الصحية، فإن هذا الفيروس يصيب الجميع، اعتنوا جيدًا بأنفسكم”.

شاهد المقطع التالي من الحساب الرسمي لرياض محرز في تويتر..

محمد ابو الوفا

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