الرياضة

كورونا في إيطاليا..

نجوم الدوري الإيطالي يبدأون حملة تبرعات لمواجهة كورونا

محمد ابو الوفاaccess_time20 / رجب / 1441 هـ      14 مارس 2020chat_bubble_outlineضف تعليق
كورونا يتسبب في تأجيل مباراة إنتر ميلان ويوفنتوس

شرع عدد من نجوم الدوري الإيطالي لكرة القدم في التبرع للمستشفيات من أجل مواجهة فيروس كورونا المتفشي في البلاد.

وغدت إيطاليا أحد أكبر 3 بلدان حول العالم تأثرًا بالفيروس، وشهدت حالات وفاة تربو على 1400، بينما تقترب أعداد المصابين إلى 18 ألف حالة.

الجزء الشمالي من إيطاليا وبالتحديد إقليم لومبارديا المنتمي إليه ناديي الإنتر وميلان، تم إغلاقه بالكامل وبدا كإقليم أشباح.

تم تسجيل نحو 170 حالة وفاة في الأربع وعشرين ساعة الأخيرة فقط في إيطاليا، وتزداد أعداد الإصابات بشكل ملحوظ يوميًا.

لذا فإن نجوم الدوري المحلي بدأوا حملة تبرعات من أجل دعم المستشفيات ماليًا لتوفير المستلزمات الطبية.

أحد قادة فريق يوفنتوس، وهو ليوناردو بونوتشي، تبرع بمبلغ 120 ألف يورو إلى مستشفى “سيتا ديلا سالويت” في مدينة تورينو شمالي البلاد.

وهي المستشفى ذاتها التي أجرى فيها نجله الصغير عملية جراحية قبل 4 سنوات أنقذت من خلالها حياته.

قائد فريق نابولي، لورينزو إنسيني، تبرع بدوره إلى مستشفى “كوتوجنو” في مدينة نابولي جنوبي إيطاليا.

لم يكتف إنسيتي بالتبرع، بل دشّن حملة خاصة عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لحث المواطنين على التبرع.

نجم شمالي آخر لكن هذه المرة من مدينة بيرجامو، وهو جوسيب إيليستش مهاجم فريق أتلانتا، الذي أحرز أربعة أهداف في المباراة الماضية أمام فالنسيا بدوري أبطال أوروبا.

إذ تبرع أيليسيتش بكرة السوبر هاتريك إلى إدارة المستشفى، بينما جمع مشجعون لفريق أتلانتا بجهود ذاتية نحو 60 ألف يورو.

إضافة إلى ذلك، فقد جمعوا دفعة ثانية من التبرعات وصلت إلى 50 ألف يورو، لكن هذه المرة اشترك معهم مدرب الفريق، جيان بييرو جاسبريني.

أما نادي إنتر ميلانو فقد خصص نصف مليون يورو من ميزانيته لمستشفيات مدينة ميلانو التي تشهد حالات بالآلاف من المصابين.

فيما أطلق يوفنتوس حملة عبر حساباته الرسمية لجمع التبرعات، تقدم تلك الحملة نجما الفريق دانييلي روجاني المصاب بفيروس كورونا ورودريجو بينتانكور.

محمد ابو الوفا

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