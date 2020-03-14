نجوم الدوري الإيطالي يبدأون حملة تبرعات لمواجهة كورونا

شرع عدد من نجوم الدوري الإيطالي لكرة القدم في التبرع للمستشفيات من أجل مواجهة فيروس كورونا المتفشي في البلاد.

Players are donating money to hospitals and raising funds to help Italy get through the Coronavirus pandemic, including Leonardo Bonucci, Josip Ilicic and Lorenzo Insigne https://t.co/h2OojKAGKu #SerieA #Atalanta #Juventus #Napoli #Coronavirus pic.twitter.com/VinI3Zx1ti — footballitalia (@footballitalia) March 14, 2020

وغدت إيطاليا أحد أكبر 3 بلدان حول العالم تأثرًا بالفيروس، وشهدت حالات وفاة تربو على 1400، بينما تقترب أعداد المصابين إلى 18 ألف حالة.

الجزء الشمالي من إيطاليا وبالتحديد إقليم لومبارديا المنتمي إليه ناديي الإنتر وميلان، تم إغلاقه بالكامل وبدا كإقليم أشباح.

تم تسجيل نحو 170 حالة وفاة في الأربع وعشرين ساعة الأخيرة فقط في إيطاليا، وتزداد أعداد الإصابات بشكل ملحوظ يوميًا.

لذا فإن نجوم الدوري المحلي بدأوا حملة تبرعات من أجل دعم المستشفيات ماليًا لتوفير المستلزمات الطبية.

أحد قادة فريق يوفنتوس، وهو ليوناردو بونوتشي، تبرع بمبلغ 120 ألف يورو إلى مستشفى “سيتا ديلا سالويت” في مدينة تورينو شمالي البلاد.

Anche io, insieme a @juventusfc, sto partecipando alla raccolta fondi per gli ospedali di Torino e del Piemonte. Dai anche tu il tuo contributo. Dimostriamo che siamo tutti distanti, ma uniti #DistantiMaUniti #LiveAhead https://t.co/5DONgZQ88i pic.twitter.com/5DybqTpLH5 — Leonardo Bonucci (@bonucci_leo19) March 13, 2020

وهي المستشفى ذاتها التي أجرى فيها نجله الصغير عملية جراحية قبل 4 سنوات أنقذت من خلالها حياته.

قائد فريق نابولي، لورينزو إنسيني، تبرع بدوره إلى مستشفى “كوتوجنو” في مدينة نابولي جنوبي إيطاليا.

لم يكتف إنسيتي بالتبرع، بل دشّن حملة خاصة عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لحث المواطنين على التبرع.

نجم شمالي آخر لكن هذه المرة من مدينة بيرجامو، وهو جوسيب إيليستش مهاجم فريق أتلانتا، الذي أحرز أربعة أهداف في المباراة الماضية أمام فالنسيا بدوري أبطال أوروبا.

Atalanta's Josip Ilicic overtakes Zlatan Ibrahimovic as the oldest player to score four goals in a UCL match 👏 pic.twitter.com/HgIABQ801h — ESPN FC (@ESPNFC) March 10, 2020

إذ تبرع أيليسيتش بكرة السوبر هاتريك إلى إدارة المستشفى، بينما جمع مشجعون لفريق أتلانتا بجهود ذاتية نحو 60 ألف يورو.

إضافة إلى ذلك، فقد جمعوا دفعة ثانية من التبرعات وصلت إلى 50 ألف يورو، لكن هذه المرة اشترك معهم مدرب الفريق، جيان بييرو جاسبريني.

أما نادي إنتر ميلانو فقد خصص نصف مليون يورو من ميزانيته لمستشفيات مدينة ميلانو التي تشهد حالات بالآلاف من المصابين.

فيما أطلق يوفنتوس حملة عبر حساباته الرسمية لجمع التبرعات، تقدم تلك الحملة نجما الفريق دانييلي روجاني المصاب بفيروس كورونا ورودريجو بينتانكور.