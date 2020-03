فيديو: حارس ليفربول يحارب كورونا بطريقة مبتكرة ويتحدى تيرشتيجن

وأطلقت منظمة الصحة العالمية التحدي عبر نخبة المجتمع في جميع المجالات، يتقدمهم الرياضيون وبالأخص لاعبي كرة القدم.

وأعلن أليسون عبر حسابه الرسمي في تويتر قبل أيام أنه انضم إلى تحدي SafeHands# الذي يحارب كورونا.

عبر جعل المواطنين أذكياء وأمنين وجاهزين في الوقت ذاته للفيروس، عبر غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون.

بينما نشر اليوم السبت مقطع فيديو توعوي بالاشتراك مع زوجته الدكتورة ناتاليا بيكر.

ودعا حارس مرمى برشلونة، مارك أندري تيرشتيجن، ولاعب باريس سان جيرمان تياجو سيلفا، ونجم فلامنجو فيليبي لويس، إلى قبول التحدي.

شاهد المقطع التالي..

#COVID19 @DrNataliaBecker and I are happy to answer @DrTedros call to join @WHO 's #SafeHands challenge.

I challenge @mterstegen1 @tsilva3 @filipeluis pic.twitter.com/ClUS0T1ZaF

— Alisson Becker (@Alissonbecker) March 14, 2020