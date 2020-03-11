هل أصيب مبابي حقًا بفيروس كورونا؟

ذكرت وسائل إعلام فرنسية خضوع مهاجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي لفحوصات طبية للاشتباه بإصابته بفيروس كورونا.

Kylian Mbappe has been tested for coronavirus, according to L'Equipe 😲 pic.twitter.com/2y4i8zHgPg — Goal (@goal) March 10, 2020

وغاب اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا، عن تدريب فريقه في اليومين الأخيرين بسبب تعرضه لوعكة صحية.

واشتبه النادي الفرنسي في إصابة مبابي بفيروس كورونا وأخضعه لفحوصات طبية للتأكد من سلامته.

بينما قالت يومية “ليكيب” الفرنسية في تقرير لها اليوم الأربعاء، أن نتائج الفحوصات جاءت سلبية وأن اللاعب لم يصب بالفيروس.

وأردف التقرير الذي نشرته اليومية واسعة الانتشار في فرنسا أن مبابي تعرض فقط لالتهاب في اللوزتين.

يخوض باريس سان جيرمان مواجهة نارية مساء الأربعاء ضد بورسيا دورتموند الألماني لحساب إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وخسر الفريق الفرنسي موقعة الذهاب في ألمانيا بهدفين لواحد، وقد يغيب عن صفوفه مبابي الذي لا يبدو أنه تعاف بشكل تام من الوعكة الصحية.

وقال مدرب الفريق، توماس توخيل، عن حالة اللاعب: “إنه يمر بحالة سيئة منذ أمس، إن انخفضت درجة حرارته سنقوم بحصص تدريبة خفيفة معه”.

سجل مبابي 30 هدفًا وقدم 17 تمريرة حاسمة رفقة باريس سان جيرمان هذا الموسم في كل البطولات خلال 32 مباراة.