البلديات تعزز الرقابة على المنشآت الغذائية ومحلات الصحة العامة

وَجّهت وزارة الشؤون البلدية والقروية جميع الأمانات بمختلف مناطق ومحافظات المملكة بتعزيز الرقابة والتأكيد على العاملين في المنشآت الغذائية ومحلات الصحة العامة، للالتزام بالتعليمات والاشتراطات واللوائح الصادرة بخصوص هذه الأنشطة، واتباع الممارسات الغذائية الصحية الجيدة.
ويأتي ذلك تعزيزاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تتخذها المملكة للسيطرة على فيروس “كورونا” الجديد (COVID19) ومنع انتشاره، وانطلاقاً من دور الوزارة في تأمين سلامة الغذاء وتوفير النظافة، للحفاظ على الصحة العامة للسكان، وتضمّنت الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تأتي في إطار التكامل مع الجهود الحكومية لمجابهة هذا الفيروس:
– تنظيف اليدين باستمرار وفركهما بمطهر كحولي أو غسلهما جيداً بالماء والصابون، مع تجنّب لمس العينين أو الأنف أو الفم.