كورونا يمنع بالوتيلي عن رؤية أطفاله!

واتفق بالوتيلي مع وزير الرياضة الإيطالي، فينتشنزو سبادافورا، الذي ناشد اليوم الأحد بضرورة إلغاء فعاليات كرة القدم بجميع الدرجات في كرة القدم بالبلاد. وهو الطلب ذاته الذي تقدم به رئيس رابطة اللاعبين، داميانو توماسي.

باتت إيطاليا أكثر بلد أوروبي على الإطلاق تأثرًا بالفيروس وضمن أحد أكبر 5 بلدان ضربها كورونا على مستوى العالم.

تم تسجيل حوالي 6 الآف حالة في إيطاليا منذ انتشار الفيروس، بينما توفى نحو 250 شخص ولا يزال ينتشر في المناطق الشمالية.

ستلعب اليوم مباراة يوفنتوس وإنتر ميلانو في ديربي إيطاليا خلف الأبواب المغلقة، وسيمنع حضور الجماهير لأي لقاء حتى إشعار آخر.

وأعلن رئيس الوزراء الإيطالي، جيوزيبي كونتي، أمس السبت عن غلق وعزل إقليم لومبارديا شمالي البلاد، وهو بؤرة أساسية للفيروس ومنه انتشر إلى باقي الأقاليم.

Mario Balotelli explained why players are eager to suspend #SerieA during the #Coronavirus outbreak. He can't see his children and is afraid of his elderly mother catching the illness. https://t.co/8GUMvpqGQp #CoronavirusItalia pic.twitter.com/ZsDLBBa3n8

— footballitalia (@footballitalia) March 8, 2020