كورونا يمنع بالوتيلي عن رؤية أطفاله!

دعا مهاجم فريق بيرشيا، ماريو بالوتيلي، إلى إلغاء بطولة الدوري الإيطالي هذا الموسم تحاشيًا لتفشي فيروس كورونا بسبب مباريات كرة القدم.

واتفق بالوتيلي مع وزير الرياضة الإيطالي، فينتشنزو سبادافورا، الذي ناشد اليوم الأحد بضرورة إلغاء فعاليات كرة القدم بجميع الدرجات في كرة القدم بالبلاد. وهو الطلب ذاته الذي تقدم به رئيس رابطة اللاعبين، داميانو توماسي.

باتت إيطاليا أكثر بلد أوروبي على الإطلاق تأثرًا بالفيروس وضمن أحد أكبر 5 بلدان ضربها كورونا على مستوى العالم.

تم تسجيل حوالي 6 الآف حالة في إيطاليا منذ انتشار الفيروس، بينما توفى نحو 250 شخص ولا يزال ينتشر في المناطق الشمالية.

ستلعب اليوم مباراة يوفنتوس وإنتر ميلانو في ديربي إيطاليا خلف الأبواب المغلقة، وسيمنع حضور الجماهير لأي لقاء حتى إشعار آخر.

وأعلن رئيس الوزراء الإيطالي، جيوزيبي كونتي، أمس السبت عن غلق وعزل إقليم لومبارديا شمالي البلاد، وهو بؤرة أساسية للفيروس ومنه انتشر إلى باقي الأقاليم.

Mario Balotelli explained why players are eager to suspend #SerieA during the #Coronavirus outbreak. He can't see his children and is afraid of his elderly mother catching the illness. https://t.co/8GUMvpqGQp #CoronavirusItalia pic.twitter.com/ZsDLBBa3n8 — footballitalia (@footballitalia) March 8, 2020

وكتب بالوتيلي عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة به: “المال ليس أهم من صحتنا، علينا ان نستفيق”.

وواصل “أنا أحب كرة القدم أكثر منكم، لكن اللعب يعني التنقل بالحافلة والقطارات والطائرات والنوم في الفنادق وهذا يعني الاحتكاك بأناس خارج بيئة عملك”.

وأردف “أنا بالفعل لا استطيع رؤية أطفالي بسبب فيروس كورونا اللعين، لأنهم يعيشون في إقليم لومبارديا، إنه أمر يغضبني ويحزنني”.

واختتم “لا أريد لأمي التي أراها كل يوم أن تصاب بالعدوى مني لأنها ليست في مثل عمري، رغم أنني أحب كرة القدم وأدين لها بكل شيء، فإنني لن أخاطر بمرض أمي”.