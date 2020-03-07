ماذا قال مدرب ريال مدريد “زيدان” عن فيروس كورونا؟

ظهر مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان لوسائل الإعلام للحديث في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه ضد ريال بيتيس غدًا الأحد لحساب الأسبوع الـ 27 من الدوري الإسباني.

ويحل ريال مدريد المتصدر ضيفًا على ريال بيتيس بأرضية ملعب بينيتو فيامارين سهرة الأحد (11 مساء بتوقيت مكة المكرمة).

تحدث زيدان عن مدى صعوبة اللقاء في ميدان خصم معقد ويحكم السيطرة على الكرة، بينما تطرق للحديث عن لاعبيه المصابين وبالأخص إيدين هازارد ومارسيلو.

لكن أبرز ما تم تداوله في المؤتمر الصحفي لزيدان كان مسألة حديثه عن فيروس كورونا وكيف يؤثر في عالم كرة القدم.

“مثل الجميع، يخبرنا المسئولون بما ينبغي أن نفعله ونحن نثق بهم”، هكذا أجاب زيدان عند سؤاله عن الاحتياطات الواجب اتخاذها لمواجهة كورونا.

وأضاف “يجب أن نفعل ما يقولوه، لكن هناك بعض التفاصيل التي يجب عليك أنت اتباعها مع أبناءك، أن تخبره بغسل يده وهكذا”.

اتخذت بعض الجهات السيادية في أوروبا قرارات بإقامة المباريات من دون جماهير على غرار إيطاليا، ولا يبدو أن الأمر يلقى إعجاب زيدان.

“إنه أمر سلبي إلى حد ما، لكن الفيروس وصل إلينا هنا والناس خائفون، من الجيد الحصول على معلومات من الأطباء”.

“اللعب من دون جماهير ليس أمرًا جيدًا، حدث ذلك في فرنسا وإيطاليا وقد يحدث في إسبانيا”.