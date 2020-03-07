ليبرون جيمس يهدد بالتوقف عن اللعب بسبب كورونا

هدد نجم فريق لوس أنجلوس ليكرز الأمريكي، ليبرون جيمس، بالتوقف عن اللعب إذا ما أقرت رابطة الدوري الوطني لكرة السلة إقامة المباريات من دون حضور جماهيري.

"If I show up to an arena and there ain't no fans in there, I ain't playing." LeBron on possibly playing NBA games without any fans in attendance due to coronavirus outbreak. pic.twitter.com/Ee5XMQ40X6 — Bleacher Report (@BleacherReport) March 7, 2020

وتبحث الرابطة إقامة المباريات خلف الأبواب المغلقة تحاشيًا لتفشي فيروس كورونا الذي يعصف بالعديد من دول العالم في الوقت الراهن.

ومع وصول كورونا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، فإن الرابطة الوطنية لكرة السلة أخطرت الأندية باحتمالية إلغاء الحضور الجماهيري هذا الموسم.

بينما أوصت هيئات حكومية عديدة الرابطة بضرورة إقامة المباريات من دون جماهير، نظرًا لكون كرة السلة اللعبة الشعبية الأولى في البلاد.

وقال جيمس (35 عامًا) تعقيبًا على الأمر: “لا، إنه مستحيل، إن وفدت إلى الملعب ولم أجد الجماهير فلن ألعب”.

اتخذت السلطات في بعض الدول الأوروبية قرارًا بإقامة الفعاليات الرياضية من دون جماهير، أشهرها الدوري الإيطالي لكرة القدم، عن هذا الأمر قال ليبرون جيمس.

“لن أخوض أي مباراة في الدوري من دون الجماهير، نحن لسنا في أوروبا هنا، أنا ألعب وأخوض المباريات من أجل الجماهير، نحن بحاجة إليهم”.