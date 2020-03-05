مشعل بن ماجد يؤكد أهمية التوطين وتأهيل الشباب

جدة – ياسر بن يوسف

أكد الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة أهمية توطين الوظائف بالمحافظة ومتابعتها والعمل على برامج تدريب وتأهيل الشباب والشابات لسوق العمل للإسهام في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة،أيدها الله، في تنمية الإنسان والمكان, وتمكين أبناء وبنات مجتمعنا تعزيزا لإيجاد فرص عمل وخطة لإحلال الوظائف وتمكين المواطنين والمواطنات منها.

جاء ذلك لدى لقائه أمس، بحضور صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة، مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) تركي بن عبد الله الجعويني وعدد من مسؤولي الصندوق.

وقدم الجعويني لسموه تقريراً عن مسيرة الصندوق خلال العقدين الماضية وبرامج الدعم التي يقدمها الصندوق ومنها دعم التوظيف والتدريب والشراكات مع الأكاديميات والمعاهد, والوضع الراهن في التركيز على المعيار الكمي وجانبي العرض والطلب للقوى العاملة, بالإضافة إلى دعم التوجهات الجديدة في التطوير والتحسين بتمكين القطاع الأهلي من توفير وظائف مستدامة للسعوديين والموائمة بين الباحثين عن عمل وفرص العمل المناسبة, ورفع مهارات وتنافسية القوى العاملة الوطنية وإقامة ورش عمل لبناء الخطة للأعوام القادمة.

كما اطلع سموه على إحصائيات ومؤشرات التوظيف والتدريب بمنظومة سوق العمل بمحافظة جدة للجنسين.