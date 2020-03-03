الباحة تستعد لإطلاق مسرحيات المونودراما وعروض الأطفال

الباحة ـ البلاد

وضعت منطقة الباحة التصورات الخاصة لملتقى المسرح والذي سينطلق في صيف هذا العام، وذلك بعد أن أطلق صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، المرحلة الإعدادية لملتقى المسرح بنادي الباحة الأدبي.جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه في الإمارة أمس رئيس مجلس إدارة نادي الباحة الأدبي الشاعر حسن بن محمد الزهراني يرافقه عدد من المهتمين بالشأن المسرحي على مستوى المنطقة.

واستمع سمو أمير الباحة إلى عرض من الزهراني عن مشروع ملتقى المسرح بنادي الباحة الأدبي الثقافي الذي يشتمل على عدد من العروض المتنوعة من مختلف المدارس المسرحية ومنها عروض المونودراما والمسرح التجريبي وعروض الأطفال ، إضافة إلى الورش المسرحية والمعرض المصور عن تاريخ المسرح السعودي وتكريم الرموز في مجال المسرح.

وشاهد سموه خلال اللقاء عرضاً مرئياً عن الندوات الفكرية المصاحبة للملتقى.

وأكد سموه أهمية هذه الخطوة التي تهدف إلى التوجه نحو الاهتمام بالمسرح ونشر ثقافته تحقيق لرؤية المملكة ٢٠٣٠، مشيداً بجهود رئيس وأعضاء النادي الأدبي بالباحة ودورهم في رفع المستوى الثقافي بالمنطقة من خلال البرامج والأنشطة الثقافية والأدبية التي ينفذها النادي.

حضر الاستقبال وكيل إمارة المنطقة احمد بن صالح السياري.