حلوى «كورونا» تجتاح إيطاليا

روما ـ وكالات

على الرغم من تفشي فيروس “كورونا الجديد” بشكل كبير في إيطاليا وإصابته أكثر من 650 شخصا، فإن الكثيرين قرروا تعزيز روح التفاؤل في مجتمعاتهم بلفتات طريفة ونكات خفيفة. ومن أبرز اللفتات التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي في إيطاليا كانت صنع قوالب حلوى صغيرة مستوحاة من شكل الفيروس التاجي “COVID-19”.

وترجع فكرة صناعة هذه القوالب لمتجر “Gelateria Infinito” الواقع على مشارف “كريمونا” بإقليم لومبارديا، حين قرر إضحاك زبائنه وتعزيز روح التفاؤل بينهم فصنع القوالب وأطلق عليها اسم “كعك كورونا”. وتظهر الصورة التي شاركها حساب المطعم على “فيسبوك” ليتداولها بعد ذلك رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قوالب بنكهات مختلفة تأخذ شكل الفيروس التاجي، متبوعة بتعليق “كلنا نعيش مع قليل من الخوف هذه الأيام بسبب كورونا.. لكن نؤكد لك، ليس عليك أن تخاف من هذه الكعكة.. اسمح لنا بأن نضع الابتسامة على وجهك”.

وقال مالكا المتجر، أندريا شيرالي وزوجته دانييلا، لصحيفة “ريبابليكا” اليومية: “نعلم أن هذه مشكلة خطيرة، لكن لا يمكن حل المشاكل بحزن وخوف”.

وأضافوا: “الشيء المهم هو اتباع التعليمات والالتزام بالهدوء، وتناول الحلوى جيد لتهدئة الأعصاب، وبالأخص لأولئك الذين يواجهون العزلة الإلزامية حاليا”.

وأصبحت إيطاليا بعد الإصابات الكثيرة التي سجلتها “بؤرة تفشي الوباء في أوروبا”، حيث تعدى عدد الحالات المسجلة 1100 حالة وسجل عدد الوفيات 29 شخصا.