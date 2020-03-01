نجم ليفربول يعتذر للجماهير بعد الخسارة أمام واتفورد

قدم الدولي الاسكتلندي ولاعب ليفربول الإنجليزي، أندي روبرتسون اعتذارًا إلى جماهير النادي بعد الخسارة أمس السبت أمام واتفورد في الدوري المحلي.

“Up to this point it has been a fantastic season but today we weren’t at the races, we weren’t the Liverpool everyone has watched. “It’s up to us to get back to that because that’s the only way we’re going to win games and get closer to our targets.”https://t.co/CkM66pTCrm — Liverpool FC (@LFC) March 1, 2020

وتوقفت سلسلة لا هزيمة ليفربول عند الرقم 44 بعدما مني بهزيمة ثقيلة قوامها 3 أهداف مقابل لا شيء في ميدان واتفورد.

وضاع حلم تحقيق الدوري الذهبي الذي تغنت به جماهير الفريق السكاوزي منذ بداية الموسم.

وظل أرسنال الفريق الوحيد الذي تمكن من تحقيق دوري اللاهزيمة في تاريخ إنجلترا وكان موسم 2003-2004.

“حتى هذه النقطة، كان موسمًا رائعًا، لكننا لم نكن في يومنا، لم نكن ليفربول الذي شاهده الجميع”، هكذا تحدث روبرتسون.

وأكمل: “نحمل على عاتقنا العودة في المستوى، لأنها طريقتنا الوحيدة للفوز في المباريات والاقتراب من أهدافنا”.

واستطرد: “بدأ واتفورد المباراة بقوة بينما احتجنا نحن بعض الوقت للدخول في الأجواء، كنا بعيدين عن مستوانا المعهود”

واختتم: “نعي أن جماهيرنا لم تتوقع منا أن نظهر بهذا الشكل، ونحن لا يسعنا سوى الاعتذار لهم”.