الرياضة

وأخيرًا سقط ليفربول..

نجم ليفربول يعتذر للجماهير بعد الخسارة أمام واتفورد

محمد ابو الوفاaccess_time7 / رجب / 1441 هـ       1 مارس 2020chat_bubble_outlineضف تعليق
ليفربول

قدم الدولي الاسكتلندي ولاعب ليفربول الإنجليزي، أندي روبرتسون اعتذارًا إلى جماهير النادي بعد الخسارة أمس السبت أمام واتفورد في الدوري المحلي.

وتوقفت سلسلة لا هزيمة ليفربول عند الرقم 44 بعدما مني بهزيمة ثقيلة قوامها 3 أهداف مقابل لا شيء في ميدان واتفورد.

وضاع حلم تحقيق الدوري الذهبي الذي تغنت به جماهير الفريق السكاوزي منذ بداية الموسم.

وظل أرسنال الفريق الوحيد الذي تمكن من تحقيق دوري اللاهزيمة في تاريخ إنجلترا وكان موسم 2003-2004.

“حتى هذه النقطة، كان موسمًا رائعًا، لكننا لم نكن في يومنا، لم نكن ليفربول الذي شاهده الجميع”، هكذا تحدث روبرتسون.

وأكمل: “نحمل على عاتقنا العودة في المستوى، لأنها طريقتنا الوحيدة للفوز في المباريات والاقتراب من أهدافنا”.

واستطرد: “بدأ واتفورد المباراة بقوة بينما احتجنا نحن بعض الوقت للدخول في الأجواء، كنا بعيدين عن مستوانا المعهود”

واختتم: “نعي أن جماهيرنا لم تتوقع منا أن نظهر بهذا الشكل، ونحن لا يسعنا سوى الاعتذار لهم”.

محمد ابو الوفا

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