مشعل بن ماجد يزف خريجي التدريب التقني لسوق العمل

جدة – عبد الهادي المالكي

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل،مستشار خادم الحرمين الشريفين،أمير منطقة مكة المكرمة،يُشرّف صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة ،يوم الثلاثاء المقبل،الحفل الموحد لخريجي ومتدربي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة ،وذلك بمقر المعهد الصناعي الثانوي في جدة.

وأعرب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، عن شكره وتقديره لسموه على تشريفه حفل التخرج بالنيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مشيراً إلى الدعم غير المحدود والاهتمام من ولاة الأمر بالتدريب التقني والمهني وإسهاماته الفاعلة في الحراك الاقتصادي والتنموي الذي تشهده المملكة في ظل رؤية 2030. وأشار إلى أن إجمالي عدد الخريجين والخريجات لهذا العام 1441 هــ بلغ 5672 خريجاً وخريجة، من 26 وحدة تدريبية للبنين والبنات بمنطقة مكة المكرمة، مقدماً التهنئة لهم, سائلاً العلي القدير لهم التوفيق والنجاح في حياتهم المستقبلية.