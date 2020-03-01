تايلاند و أستراليا تسجلان أول حالة وفاة بكورونا

البلاد : وكالات

سجلت تايلاند الأحد، سجلت أول حالة وفاة بفيروس كورونا وهو رجل يبلغ من العمر 35 عاما كان يعاني من حمى الضنك.

وأوضحت إدارة مكافحة الأمراض أن تايلاند رصدت 42 حالة إصابة بالفيروس منذ يناير كانون الثاني تعافت 30 منها بينما لا يزال 11 مصابا في المستشفيات.

من جانبها ، سجلت أستراليا اليوم الأحد أول حالة وفاة بفيروس كورونا لرجل تم إجلاؤه من سفينة سياحية كانت رهن الحجر الصحي، في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الإصابات لأكثر من 3500 في كوريا الجنوبية، ووصلت الوفيات في الصين إلى ما يقرب من 3000.

وقال أندرو روبرتسون كبير مسؤولي الصحة بولاية أستراليا الغربية للصحفيين إن الرجل البالغ من العمر 78 عاما من بيرث، والذي أصيب بفيروس كورونا مع زوجته على متن السفينة السياحية دياموند برنسيس، توفى صباح اليوم الأحد.

وكان الرجل وزوجته، في السبعينيات من العمر، من بين أكثر من 160 شخصا تم إجلاؤهم إلى أستراليا من السفينة السياحية “دياموند برنسيس” التي كانت رهن الحجر الصحي قبالة سواحل اليابان.