القبض على المتحرشين بالفتيات في جدة

جدة : البلاد

أصدرت شرطة منطقة مكة المكرمة، أمس السبت، بياناً حول القبض على أشخاص تحرشوا بفتيات بمجمع تجاري بجدة.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة مكة، إنه بعد تداول مقاطع الفيديو التي أظهرت مجموعة من الأشخاص يتحرشون بفتيات أثناء وجودهن داخل أحد الأسواق، نجحت المتابعة الأمنية والتحريات في تحديد هويتهم والقبض عليهم.

وأضاف أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية لتنفيذ العقوبات المقررة في نظام مكافحة التحرش بحقهم وبحق كل مَن تثبت علاقته بالجريمة.

وكان النائب العام وجّه بالقبض على المتحرشين بعد تداول المقاطع، وتم تحريك الدعوى الجزائية العامة تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.