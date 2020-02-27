الأمير عبدالعزيز الفيصل أول رياضي يتولى وزارة الرياضة

الرياض- الدمام-هاني البشر – حمود الزهراني

حظي قطاع الرياضة والشباب في المملكة بنصيب وافر من الرعاية والاهتمام، وذلك انطلاقا من الإدراك الواعي لحجم الدور الذي يلعبه الشباب في بناء وتنمية الوطن؛ حيث أولت الدولة رعاية كبيرة للشباب السعودي رياضيا واجتماعيا وثقافيا، وتعود فكرة رعاية الشباب في المملكة إلى عام 1365هـ / 1945م، عندما بدأت لعبة كرة القدم تنتشر في المملكة، فأنشئت في وزارة الداخلية أول إدارة منظمة لرعاية الشباب والحركة الرياضية في المملكة عام 1372هـ / 1952م.

وفي عام 1380هـ / 1960م، أنيطت رعاية الشباب لوزارة المعارف، ثم في عام 1382هـ / 1962م، ألحقت بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ثم صدر قرار مجلس الوزراء رقم (560) في 23 / 4 / 1394هـ الموافق 15 / 5 / 1974م القاضي باعتبار رعاية الشباب جهازا مستقلا يرتبط إداريا بالمجلس الأعلى لرعاية الشباب ” الذي يرأسه خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء . وبذلك انتهت علاقة وزارة العمل والشئون الاجتماعية برعاية الشباب؛

حيث أصبحت الرئاسة العامة لرعاية الشباب مؤسسة حكومية مستقلة بجهازها الإداري والمالي والرياضي. وهي الجهة المسئولة عن رعاية كافة الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية للشباب وتقديم الإعانات المالية والفنية للاتحادات والأندية الرياضية والهيئات الرياضية والثقافية ومنح التراخيص للأندية الرياضية والأدبية وإقامة مرافق بيوت الشباب والمراكز الثقافية والمعسكرات والبرامج الاجتماعية. وكذلك برامج الترويح والرياضة للجميع.

قائمة الرؤساء

• عبد الله الفيصل بن عبد العزيز آل سعود

• خالد الفيصل بن عبد العزيز آل سعود

• فيصل بن فهد بن عبد العزيز آل سعود

• سلطان بن فهد بن عبد العزيز آل سعود

• نواف بن فيصل بن فهد آل سعود

• عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود

• محمد بن عبدالملك ال الشيخ

• تركي بن عبد المحسن آل الشيخ

• الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل

الأمير عبدالعزيز الفيصل أول وزير للرياضة في المملكة

بات الأمير عبدالعزيز الفيصل أول وزير للرياضة في المملكة بعد صدور الأمر الملكي الكريم بتحويل هيئة الرياضة إلى وزارة وتعيينه وزيرا لها.

والأمير عبدالعزيز هو أول وزير للرياضة يأتي من الميدان الرياضي، فهو بطل في سباقات السيارات، شارك في الكثير من السباقات العالمية ونال مراكز متقدمة ومعروف على المستوى الدولي في هذه الرياضة الشيقة.

شكر القيادة الرشيدة

وقد رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، بالغ الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله- ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع –أيده الله- على صدور الأمر الملكي الكريم بتحويل الهيئة العامة للرياضة إلى وزارة الرياضة وتعيينه وزيراً لها.

وقال: ” يسرني أن أرفع لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد خالص الشكر والتقدير على الأمر الملكي الكريم بتحويل الهيئة العامة للرياضة إلى وزارة للرياضة والثقة الكريمة بتعييني وزيراً لهذا القطاع الحيوي والهام في وطننا الغالي”.

وأضاف: “إن هذا القرار التاريخي بتحويل الهيئة العامة للرياضة إلى وزارة الرياضة يمثل مرحلة هامة نحو تنفيذ وتطبيق رؤية المملكة 2030، وهو ما يجعلنا جميعاً أمام تحدٍ جديد للمضي قدماً في تحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة التي تضع هذا القطاع ضمن أهم أولوياتها بتفعيل دور شباب وشابات هذا الوطن الغالي في صناعة مستقبل الرياضة بالمملكة ووضعها في مقدمة الركب الإقليمي والقاري والعالمي.

cv سمو وزير الرياضة

الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل

ولد في 4 يونيو 1983 بالرياض

المناصب الحالية:

– وزير الرياضة بالمملكة

– رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية

– رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم

– رئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي

– عضو تنفيذي في لجنة التسويق باللجنة الأولمبية الدولية

– رئيس الاتحاد الدولي للهجن

المناصب السابقة:

– رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للراتنجات الصناعية

– رئيس مجلس إدارة شركة دليل الإعمار

– رئيس مجلس إدارة شركة استبرق

– رئيس مجلس إدارة المجموعة السعودية للرياضة

– رئيس مجلس إدارة شركة التسابق السعودية

– رئيس مجلس إدارة ميفاس

المؤهلات العلمية:

– درس العلوم السياسية بجامعة الملك سعود بالرياض

– تابع دراسة العلوم السياسية بكلية الدراسات الشرقية والإفريقية في جامعة SOAS بلندن

– بكالوريوس في مجال التسويق بجامعة UBT.

إنجازاته الرياضية

– شارك في سلسلة سباقات الفورمولا لسباقات فورمولا (2005 – 2006): (متنافس عليها) سباق واحد، المركز الأول.

– سلسلة سباقات الفورمولا لسباقات فورمولا (2006 – 2007): احتل ثمانية من أصل تسعة سباقات، أربعة انتصارات، المركز الثالث في البطولة.

– رحلة السرعة 7 البحرين (2006 – 2007): المركز الثاني لبطولة أوتوكرووس الشاملة.

– حقق المركز الأول في بطولة FIA GT3 في البرتغال عام 2011،

– فاز بالمركز الأول في سباق كأس إطارات تويو في دبي ، وفي تحدي كأس بورش جي تي 3 الشرق الأوسط عام 2012.

– شارك مرتين في سباق الخليج وفاز بالمركز الأول عام 2014، وبالمركز الثاني في عام 2015.

– في 2018 فاز بالمركز الأول في سباق تحدي كأس دبي 24 ساعة، والثالث في سباق سبا فرانكورشان 24 ساعة، وحل ثانيا في بطولة بلانبان العالمية.

رؤساء الأندية: تحول تاريخي للرياضة السعودية

السويكت : انطلاقة جديدة

من جانبه قال رئيس نادي النصر صفوان السويكت: أبارك لأمير الرياضة وقائدها الخلوق عبدالعزيز بن تركي الفيصل تحويل الهيئة العامة للرياضة إلى وزارة وتعيينه وزيرا لها .. كل التوفيق لك يا أبوتركي. الخطوة هامة جدا للدفع بالقطاع الرياضي لآفاق جديدة طموحها غير محدود.

البلطان: نهضة جديدة

قدم رئيس الشباب خالد البلطان التهنئة للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بمناسبة تعيينه وزيراً للرياضة، منوهاً بالنهضة التنموية التي تعيشها المملكة في هذا العهد الميمون في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، وأضاف البلطان: القرار التاريخي بتحويل الهيئة العامة للرياضة إلى وزارة الرياضة يمثل مرحلة هامة نحو تنفيذ وتطبيق رؤية المملكة 2030 والمضي قدماً بمسيرة الوطن نحو التقدم في مختلف المجالات، ذلك وفق رؤى ثاقبة رسمت مستقبل المملكة الاقتصادي والتنموي والاجتماعي والرياضي برؤية عصرية”.

بن نافل: تعزيز لهمة القطاع الرياضي

قدم رئيس نادي الهلال فهد بن نافل خالص التهنئة للأمير ⁦‪عبدالعزيز الفيصل بتحويل⁦‪الهيئة العامة للرياضة‬⁩ إلى وزارة وتعيينه وزيرًا لها.. وهذا التحوّل يعزّز من همّة القطاع الرياضي لإحراز المزيد من الإنجازات ورفع راية المملكة، وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، وأضاف ” تحوّل الهيئة العامة للرياضة إلى وزارة خطوة جديدة تعكس مدى حرص القيادة الرشيدة على السعي الدائم للنهوض بالقطاع الرياضي نحو أعلى المستويات بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030 “

سلطان أزهر: دفعة قوية للرياضة السعودية

أكد سلطان أزهر رئيس نادي الوحدة أن تحويل الهيئة إلى وزارة، يصب في صالح تقدم وازدهار الرياضة السعودية، خاصة مع الدعم غير المحدود الذي تحظى به من القيادة الحكيمة، بالإضافة إلى تعيين الأمير عبدالعزيز بن تركي وزيرًا للرياضة، وهو الذي تمرس إداريًا لسابق عمله كنائب لرئيس الهيئة ثم رئيسًا لها، وكونه كذلك رياضيًا محترفًا يعرف جيدًا ما تحتاجه الرياضة السعودية للنهوض بها لآفاق العالمية.

المسحل:

ثمّن ياسر المسحل رئيس اتحاد كرة القدم، الأمر الملكي بتحويل هيئة الرياضة لوزارة الرياضة، واعتبره خطوة متسقة مع ما تحمله رؤية المملكة 2030 وما تتضمنه من مبادرات وتعزيز قدرات أبناء الوطن في المحافل الدولية، معتبرًا أن القرار الكريم يجسّد ما يحظى به قطاع الرياضة من دعم وعناية واهتمام من قيادة هذا الوطن الغالي. وأشاد المسحل بجهود الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ومتابعته المستمرة للرياضة وكرة القدم بشكلٍ خاص، الأمر الذي أثمر عن تحقيق المزيد من الإنجازات.

المضحي: حدث تاريخي

بارك رئيس العدالة المهندس عبدالعزيز بن عبدالله المضحي باسمه ونيابةً عن أعضاء المجلس، لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بمناسبة الأمر الملكي الكريم بتحويل الهيئة العامة للرياضة إلى وزارة وتعيين سموه وزيرًا لها، مثمناً القرار السامي التاريخي، وقال: لا شك أنه يتوافق مع تنفيذ رؤية المملكة 2030، في الوقت الذي تحظى به الرياضة باهتمام كبير من قبل قيادتنا الرشيدة. كما أشاد بالجهود الكبيرة التي يبذلها سمو وزير الرياضة، ومتابعته المستمرة، التي أثمرت عن تحقيق الكثير من الإنجازات التي يشار إليها بالبنان.

الدبل: دعم لرياضة الوطن

أعرب رئيس الاتفاق المهندس خالد الدبل عن سعادته بالأمر الملكي بتحول الهيئة العامة للرياضة إلى وزارة للرياضة؛ وأشار الدبل بأن هذا الأمر الملكي يأتي امتداداً لسلسلة من الإجراءات والقرارات الحكيمة من قبل خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، في سبيل دعم شباب الوطن وتطوير قطاع الرياضة.

رئيس القادسية: خطوة كبيرة نحو رؤية 2030

أكد مساعد الزامل رئيس القادسية أن القرار التاريخي يعتبر خطوة جديدة لتنفيذ وتطبيق رؤية المملكة 2030 لتعزيز قدرات أبناء الوطن في المحافل الدولية والقارية. وأضاف الزامل : القرار عكس ما تحظى به قطاع الشباب و الرياضة من دعم وعناية واهتمام من قبل القيادة الرشيدة، وأشاد الزامل بالجهود التي يبذلها الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ومتابعته المستمرة لأدق تفاصيل الرياضة السعودية ، وهو ما أثمر عن تحقيق المزيد من الإنجازات السعودية.