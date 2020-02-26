أسواق نجران الشعبية منتجات تتحدث بلغة الأصالة

نجران ـ البلاد

تتنوع في الأسواق الشعبية بحي أبا السعود التاريخي بنجران, العديد من السلع والمنتجات الأثرية والتراثية، المصنعة محلياً كالخنجر النجراني “الجنبية”، والعديد من الصناعات الجلدية والخشبية والمنسوجات التي تشتهر بها منطقة نجران.

وأنت تتجول في ردهات سوق أبو السعود تلمح , “الخناجر والجنابي” المصنعة محلياً، التي تمثل أهمية كبيرة بوصفها زياً تقليداً لأهالي المنطقة في المناسبات والأعياد وذات قيمة كبيرة لتقديمها كهدية للأصدقاء، كما تشتمل على سوق “الصناعات الفخارية والحجرية”، الذي يحتوي على منتجات الحجر الصابوني والفخار ومن أشهرها أواني الطبخ “البرمه” و”التنور” و “المدهن”، وأدوات الشرب الفخارية كـ”الزير” و” الجره، التي لقيت رواجاً كبيراً بين الأهالي والزوار للمنطقة.



كما تضم تلك الأسواق الواقعة بالقرب من قصر الإمارة التاريخي, محلات لبيع المنتجات الجلدية المصنعة من جلود البقر والجمال والغنم والماعز بعد دباغتها وتجهيزها، ومن أبرز تلك الصناعات التي لا زال الناس يقبلون على شرائها إلى اليوم “الميزب” وهو عبارة عن أداة لحمل الرضيع، و”المسبت”، وهو حزام من الجلد يحيط بالخصر، و”القطف” وهو جراب صغير لحفظ القهوة، و “المشراب” وهو وعاء من الجلد لحفظ الماء، وكذلك محلات لبيع الصناعات الخشبية والنسيج والحلي والفضة.

ويعد سوق النساء الواقع بجوار قصر الإمارة التاريخي من أقدم الأسواق النسائية بالمنطقة، التي تلبي احتياجات المرأة من الملابس والزينة والعطور والتجميل والعناية بالبشرة، وتمارس النساء فيه البيع والشراء منذ القدم وما زالوا إلى لوقت الحاضر عبر دكاكينهم المعروفة والمشهورة لزوار ومرتادي السوق.

وشهدت المنطقة التاريخية بحي أبا السعود بنجران, العديد من المشروعات البلدية والخدمية لإعادة تأهيلها وتطويرها بما يتوافق مع أهميتها التاريخية والثقافية والسياحية، حيت أنجزت أمانة المنطقة مشروعات السفلتة والأرصفة والإنارة للشوارع وتصميم واجهات حضرية للأسواق الشعبية والتراثية وسوق التمور لتحاكي الموروث العمراني للمنطقة.