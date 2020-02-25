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شاهد.. أمواج تجتاح كورنيش جدة .. و تحويل الحركة المرورية مؤقتًا

صحيفة البلادaccess_time2 / رجب / 1441 هـ      25 فبراير 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

حول مرور محافظة جدة اليوم الثلاثاء الحركة المرورية مؤقتًا من طريق الكورنيش إلى الطرق البديلة بسبب ارتفاع أمواج البحر .

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر لحظة دخول مياه البحر للطريق الساحلي بمدينة جدة، وذلك نتيجة للرياح القوية التي اثرت على الساحل نهار اليوم الثلاثاء.

كما يُظهر أحد المقاطع المتداولة حدوث أضرار في بعض المطاعم المواجهة للبحر نظراً لقوة اندفاع الأمواج بشكل مباشر نحوها

صحيفة البلاد

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