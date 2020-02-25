شاهد.. أمواج تجتاح كورنيش جدة .. و تحويل الحركة المرورية مؤقتًا

جدة : البلاد

حول مرور محافظة جدة اليوم الثلاثاء الحركة المرورية مؤقتًا من طريق الكورنيش إلى الطرق البديلة بسبب ارتفاع أمواج البحر .

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر لحظة دخول مياه البحر للطريق الساحلي بمدينة جدة، وذلك نتيجة للرياح القوية التي اثرت على الساحل نهار اليوم الثلاثاء.

كما يُظهر أحد المقاطع المتداولة حدوث أضرار في بعض المطاعم المواجهة للبحر نظراً لقوة اندفاع الأمواج بشكل مباشر نحوها

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دخول مياه البحر إلى ساحل مدينة جدة بسب الرياح القوية وشدة اضطراب الموج

المصدر: @Ebra_2030 #الطقس pic.twitter.com/z42TUdp8Wr — طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA) February 25, 2020

الصور من كورنيش جده صباح اليوم. pic.twitter.com/8crVd1rkMI — 🇲🇦🍃🌹🍃🇸🇦NASMA (@NASMA38531965) February 25, 2020