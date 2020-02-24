أرامكو السعودية توقع 66 اتفاقية بـ21 مليار دولار

البلاد : متابعات

وقّعت شركة “أرامكو السعودية” اليوم، 66 مذكرة تفاهم وتعاون استراتيجي وتجاري تزيد قيمتها على 21 مليار دولار (ما يعادل 78.75 مليار ريال) مع شركاء وجهات محلية ودولية من 11 دولة.

وجاء توقيع هذه الاتفاقيات والمذكرات على هامش المنتدى والمعرض الخامس لبرنامج تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد (اكتفاء).

وتنوعت هذه الاتفاقيات في عدة مجالات صناعية وتجارية، غطت مجمل قطاع الطاقة في المملكة.

وتشمل قائمة الشركات والجهات التي تم التوقيع معها على مذكرات التفاهم، كلاً من:

– شركة هونداي للصناعات الثقيلة.

– سيمنس.

– شركة مصنع آسيا للحديد المحدودة.

– مركز تجهيز حقول النفط.

– شركة الخريّف للبترول.

– شركة ميتسوبيشي هيتاشي لأنظمة الطاقة.

– شنايدر إليكتريك.

– شركة هانيويل.

– شركة الإلكترونيات المتقدمة.

– شركة إكس دي إم للطباعة المجسمة ثلاثية الأبعاد.

– شنغ ونغ نيو ماتيريالز.

– شركة زينفو.

– هيئة تنمية الصادرات السعودية.