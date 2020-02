الدوري الإنجليزي الممتاز: توتنهام يسقط في ميدان تشيلسي

ويدين تشيلسي بالانتصار إلى أوليفية جيرو وماركوس ألونسو اللذان أحرزا هدفي الفريق، بينما قلّص مدافع البلوز أنطوينو روديجير بالخطأ في مرماه بالدقيقة الأخيرة.

أقيمت المباراة على أرضية ملعب ستامفورد بريدج في لندن وسط حضور جماهيري فاق 40 ألف مشجع، وبصافرة تحكيمية للإنجليزي مايكل أوليفر.

بهذه النتيجة رفعت كتيبة المدرب فرانك لامبارد نصيبها من النقاط إلى 44 بالمركز الرابع في لائحة الدوري الإنجليزي الممتاز.

بينما تجمد رصيد السبيرز عند 40 نقطة في المرتبة الخامسة، والذي يواجه خطر فقدان مرتبته لصالح شفيلد يونايتد ومانشستر يونايتد.

وبات فرانك لامبارد -في باكورة مواسمه في البريميرليج- أول مدرب في التاريخ يفوز ذهابًا وإيابًا ضد جوزيه مورينيو طيلة مسيرته التدريبية.

شهد اللقاء حالة تحكيمية مثيرة للجدل، عندما رفض الحكم مايكل أوليفر عقاب لاعب السبيرز جيوفاني لو سيلسو بعد تدخله بهذه الطريقة ضد سيزار أزبيلاكويتا.

The more I see it, the worse it gets. Yellow card for Lo Celso now, but how lucky to avoid TWO possible reds before #locelso 😱 #CHETOT pic.twitter.com/1mvR2MDguJ

— Reshmin Chowdhury (@ReshminTV) February 22, 2020