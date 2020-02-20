الشباب يتغلب على ضمك بثلاثية

البلاد : متابعات

حقق فريق الشباب فوزا على ضيفه ضمك بثلاثة أهداف مقابل هدفين اليوم على ملعب نادي الشباب بمدينة الرياض في افتتاح الجولة الـ19 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .

وافتتح الشباب التسجيل في الدقيقة 17 من عمر المباراة عن طريق لاعبه سيباستياو جونيور من ركلة جزاء، قبل أن يعادل ضمك النتيجة في الدقيقة 50 عن طريق لاعبه رفاييل كوستا من ركلة حرة .

وحقق ضمك التقدم في الدقيقة 56 عن طريق إيميليو زيلايا، الذي سدد كرة يسارية قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت أعلى الشباك ، وعاد الشباب بالتعادل عن طريق لاعبه عبدالله الزوري بعد تسديدة يسارية قوية من خارج المنطقة في الدقيقة 75 ، ثم أضاف كريستيان جوانكا الهدف الثالث للشباب في الدقيقة 87.

وشهدت المباراة حالة طرد لفريق الشباب حيث حصل اللاعب عبدالله الشامخ على بطاقة حمراء في الدقيقة 46 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة رفع الشباب رصيده إلى 28 نقطة بالمركز الثامن في جدول الترتيب، فيما توقف رصيد ضمك عند 14 نقطة في المركز الـ14.