أميركا: إيران تحكمها “عصابات مافيا” ولا توجد انتخابات حقيقية

البلاد ك وكالات

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، الخميس، عقوبات جديدة متعلقة بطهران تشمل 5 إيرانيين على علاقة بالانتخابات البرلمانية الأخيرة.

وشملت قائمة العقوبات الأمريكية أعضاء من مجلس صيانة الدستور الإيراني ولجنة الإشراف على الانتخابات التابعة له، والتي تم تعيينها من قبل المرشد الأعلى الإيراني.

وبحسب بيان وزارة الخزانة الأمريكية، يستخدم مجلس صيانة الدستور “فحص” المرشحين، ولديه صلاحية استبعاد المرشحين.

في الأثناء قال براين هوك المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران إن نظام طهران يحرم شعبه من أن يكون له برلمان يمثله، مؤكدا أن لجنة الانتخابات الإيرانية حرمت المئات من التصويت عبر تلاعبها بالأصوات.

وأضاف المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران، خلال مؤتمر صحفي، أن واشنطن مستمرة في ملاحقة المسؤولين الذين ينتهكون حقوق الشعب، مؤكدا أنه لا توجد انتخابات حقيقية في إيران، والبلاد يحكمها نظام يشبه “عصابات المافيا”.