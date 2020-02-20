الدولية

فرضت عقوبات على مسؤولين بلجنة الانتخابات الإيرانية

أميركا: إيران تحكمها “عصابات مافيا” ولا توجد انتخابات حقيقية

صحيفة البلادaccess_time26 / جُمادى اﻵخرة / 1441 هـ      20 فبراير 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد ك وكالات

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، الخميس، عقوبات جديدة متعلقة بطهران تشمل 5 إيرانيين على علاقة بالانتخابات البرلمانية الأخيرة.

وشملت قائمة العقوبات الأمريكية أعضاء من مجلس صيانة الدستور الإيراني ولجنة الإشراف على الانتخابات التابعة له، والتي تم تعيينها من قبل المرشد الأعلى الإيراني.

وبحسب بيان وزارة الخزانة الأمريكية، يستخدم مجلس صيانة الدستور “فحص” المرشحين، ولديه صلاحية استبعاد المرشحين.

في الأثناء قال براين هوك المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران إن نظام طهران يحرم شعبه من أن يكون له برلمان يمثله، مؤكدا أن لجنة الانتخابات الإيرانية حرمت المئات من التصويت عبر تلاعبها بالأصوات.

وأضاف المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران، خلال مؤتمر صحفي، أن واشنطن مستمرة في ملاحقة المسؤولين الذين ينتهكون حقوق الشعب، مؤكدا أنه لا توجد انتخابات حقيقية في إيران، والبلاد يحكمها نظام يشبه “عصابات المافيا”.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *