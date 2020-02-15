500 طالب في الفعاليات الترفيهية بتعليم جدة

جدة – ياسر بن يوسف

اختتمت مسابقات أندية الحي بتعليم جدة للبنين، بتكريم الفائزين من الطلاب والمشاركين في المسابقات الترفيهية في الحفل الختامي الذي نظمته إدارة نشاط الطلاب للبنين بنادي الحي بمدارس الثغر بالخالدية، بحضور مساعد المدير العام للخدمات المساندة نائب الرئيس التنفيذي لنوادي الحي بتعليم جدة عبدالعزيز الرفاعي، ومدير إدارة نشاط الطلاب ممثل أندية الحي عوض العتيبي، وعدد من القادة التربويين والمشرفين على الأندية بجدة .

وقال مساعد مدير عام التعليم بمحافظة جدة عبدالعزيز الرفاعي، إن نشاط الطلاب المتنوع في الفترة المسائية من خلال مشاركتهم في أندية الحي له أهمية وتأثير كبير، من خلال إشراكهم في برامج وفعاليات تربوية يقوم عليها مشرفين أكفاء من المعلمين، حيث يلبي التنوع في المسابقات النوعية والخروج عن المألوف احتياجات الشباب والمتمثلة في مسابقات الخط العربي، ومسابقة الإلقاء (الخطابة – الشعر) ، ومسابقة كرة الطاولة، ومسابقة الكراسي المتحركة لكرة السلة لأصحاب المهن من ذوي الإعاقة، وغيرها من البرامج النوعية المختلفة، مقدماً شكره للطلاب والمعلمين والقائمين على الأندية لجهودهم الكبيرة في تقديم الفائدة لأبنائنا الطلاب في جميع المجالات .

من جهته، قال ممثل أندية الحي للبنين بتعليم جدة عوض العتيبي، إن أندية الحي المنتشرة في أحياء جدة استقبلت خلال الفترة الماضية الكثير من الزوار والطلاب، الذين تتجاوز أعدادهم 5 آلاف زائر يومياً في 41 نادي حي على مستوى تعليم جدة، بمشاركة أكثر من 500 طالب في المسابقات الترفيهية والرياضية والثقافية التي نظمتها الأندية خلال الفترة الماضية وتنافس الأعضاء على الفوز في المسابقات والتي كان لها الأثر الإيجابي بين المشاركين ولفت إلى أنه تم تكريم 30 عضواً في جميع المسابقات و31 معلماً من العاملين في الأندية والداعمين، مقدماً شكره لإدارة الاندية في الوزارة وشركة تطوير على اعتماد مثل هذه الفعاليات ودعمها والشكر للقائمين على الأندية من قادة ومشرفين لجهودهم في تقديم المحتوى التربوي الذي يلبي تطلعات الشباب من خلال المسابقات والبرامج النوعية.