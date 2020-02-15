وفاة مقيم ألقى بنفسه من غرفة عزل بمستشفى في جدة

جدة – ياسر بن يوسف

لقي مقيم حتفه بعد أن القى بنفسه من نافذة غرفة العزل بمستشفى الملك فهد بجدة.

وقالت صحة جدة ، أن أحد الطلاب المقيمين في المملكة وصل إلى مستشفى الملك فهد بجدة بواسطة الهلال الأحمر فجر يوم أمس الجمعة و قد تم الإشتباه بوجود فيروس تنفسي حسب الأعراض الظاهرة عليه وقت دخوله المستشفى .

وأضافت أنه تم التعامل معه حسب الأعراف الطبية و إتخاذ جميع الإجراءات الإحترازية المعمول بها، ووضعه في الغرفة الخاصة بالعزل لحين ظهور النتائج المخبرية، وظهرت صباح اليوم جميع العينات الطبية التي تم اخذها بنتيجة سليمة وعدم وجود أي إصابة بالفيروس.

وأشارت صحة جدة إلى أن المقيم متواجد في المملكة منذ ٨ أشهر و هو طالب بجامعة الملك عبدالعزيز.

وأوضحت صحة جدة أنه تم وضع المقيم في غرفة عزل مغلقة بشكل تام، و حسب الإشتراطات الصحية للجودة، إلا أن المقيم قام بفك زر الأمان الخاص بالنافذة، و ألقى بنفسه عند الساعة 12:24 صباحاً وسجلت الوفاة الساعة 3،30 فجر يوم السبت وقد باشرت الجهات الرسمية والأمنية الواقعة وجاري استكمال التحقيقات لديهم .