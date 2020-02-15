القيصر يلهب مشاعر العشاق في «ليلة الحب»

جدة – خالد بن مرضاح

ألهب قيصر الغناء، مشاعر العشاق أمس الأول الخميس، على مسرح “سماء الغربية” في جدة، بأغنياته عن الحب والغرام، تزامناً مع احتفال البعض بــ”عيدالحب”.

جمهور جدة وما جاورها من محافظات كان على موعد مع الفنان العراقي كاظم الساهر، في الحفلة التي ترعاها الهيئة العامة للترفيه، وتنظمها بنش مارك، إذ تفاعلوا مع الأغنيات التي قدمها على زمن الحفلة، وسط حضور كبير ملأ ساحة المسرح، فيما صدح القيصر بصوته العذب مردداً أجمل الألحان.

وقدم كاظم مجموعة من أبرز أغانيه الرومانسية في الحفلة، من بينها: ياكل العشق، عيد وحب، يارب قلبي لم يعد كافيا، الليلة إحساسي غريب، أكرهها، آه وآهين منها ومن غيرتها، خيرتك فاختاري، ها حبيبي، لو لم تكوني أنتي في حياتي، أنا مثل الطفل أفرح، وين آخذك، مدرسة الحب، أقعد راحة، حافية القدمين، عيد العشاق، قولي أحبك، وغيرها من أغانيه الشهيرة، واختتم حفلته وسط تصفيق حاد من الجمهور، الذي تفاعل مع “القيصر”، وردد معه كلمات أغانيه، كما حرص عدد كبير منهم على مشاركة متابعيهم على مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو من الحفلة.

وتعتبر الحفلة هي الثانية للساهر في المملكة، خلال الشهر الجاري، إذ أحيا حفلاً غنائياً مساء الأربعاء الماضي على مسرح أبوبكر سالم في الرياض، بعد غيابه عن حفلات موسم الرياض العام الماضي، وعوض الجمهور بحفل شهد تواجداً جماهيري كبيراً.