111 مليون يورو تفصل برشلونة عن خليفة لويس سواريز

زعم تقرير من يومية “موندو ديبورتيفو” أن إدارة برشلونة استقرت على التعاقد مع مهاجم إنتر ميلانو، لاوتارو مارتينيز، ليقود هجوم الفريق بداية من الموسم المقبل.

Real Madrid are prepared to compete with Barcelona to sign Inter Milan forward Lautaro Martinez in the summer, sources close to the player have told ESPN. pic.twitter.com/DprfOyM1tw — ESPN FC (@ESPNFC) February 14, 2020

لاوتارو (22 عامًا) يجذب اهتمام كبار القارة على رأسهم ريال مدريد ومانشستر يونايتد، بينما يبدو برشلونة الأوفر حظًا لنيل خدماته.

سجّل اللاعب الأرجنتيني 16 هدفًا وقدّم 4 تمريرات حاسمة هذا الموسم بمختلف البطولات، ولديه عقد ممتد مع الإنتر حتّى صيف 2023.

وبحسب الصحيفة المقربة من دوائر برشلونة، فإن الإدارة برئاسة جوزيب ماريا بارتوميو عقدت اجتماعًا أمس الأربعاء وقررت بالإجماع التعاقد مع لاوتارو.

يتضمن عقد اللاعب الواعد مع الإنتر شرطًا جزائيًا يبلغ 111 مليون يورو، لكنه يسري في الأسبوعين الأوليين من شهر يوليو فقط.

وجاءت إصابة لويس سواريز التي أنهت موسمه، لتفتح ملف “خليفة سواريز في هجوم الفريق” من جديد.

ومع تقدم اللاعب الاوروجوياني في العمر (33 عامًا) وإصابته لفترة طويلة، فإن إدارة برشلونة بدأت التخطيط لمرحلة ما بعد سواريز.

بات سواريز قطعة أساسية وعمود لا يتجزأ من الفريق منذ انضمامه عام 2014 من ليفربول.

وسجل منذ تلك المدة 191 هدفًا وصنع 107 خلال 270 مباراة بقميص البلاوغرانا، فضله عن حصده بطولات قارية ومحلية عديدة.