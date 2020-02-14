آل جابر: «إعمار اليمن» قدم 100 مشروع تنموي

لندن – البلاد

أكد المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر، أن البرنامج قدم أكثر من 100 مشروع تنموي في كافة المحافظات اليمنية، استفاد منها كافة الفئات العمرية، وأحدث أثراً ملموساً حسّن المعيشة اليومية وساهم في دعم الاقتصاد اليمني بشكل ملحوظ.جاء ذلك خلال لقاء صحفي عقده،

كما عقد السفير آل جابر والعقيد الركن تركي المالكي في مقر سفارة المملكة بلندن، مع عدد من الشخصيات والقنوات الإعلامية والصحف العالمية، عقب لقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان، والسفير محمد بن سعيد آل جابر، والمتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، بوزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ووزير شؤون التنمية الدولية بالمملكة المتحدة الدكتور أندرو موريسون، وعدد من نواب البرلمان البريطاني في العاصمة البريطانية لندن، في إطار المهمة التعريفية للبرنامج بالجهود والمشاريع السعودية التنموية في اليمن.

وعرّف آل جابر النواب البريطانيين بالجهود السعودية الإنسانية والتنموية في اليمن، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجال التنموي والإنساني، مبيناً أن البرنامج يدعم 7 قطاعات حيوية وأساسية وهي: قطاع الصحة، وقطاع التعليم، وقطاع الكهرباء والطاقة، وقطاع الزراعة والثروة السمكية، وقطاع المياه، وقطاع الطرق والموانئ والمطارات، وقطاع المباني الحكومية.

وأشار آل جابر إلى أن البرنامج يعمل في أغلب المحافظات اليمنية مثل عدن وحضرموت والجوف ومأرب وحجة وسقطرى والمهرة فيما يصل تأثير البرنامج إلى كافة أنحاء اليمن، مبيناً أن البرنامج يحرص على الوصول إلى مختلف المديريات في المحافظات اليمنية.