محافظ جدة يستقبل الدبيس..ويفتتح مؤتمر «رؤية لأجيال واعدة»

جدة- ياسر بين يوسف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة، بمقر المحافظة أمس اللواء طيار ركن أحمد علي الدبيس، بمناسبة تعيينه قائداً للمنطقة الغربية .

وهنأ سموه اللواء الدبيس بهذه المناسبة، سائلاً المولى عز وجل له التوفيق في مهام عمله.

فيما عبّر قائد المنطقة الغربية عن شكره وتقديره لسموه مؤكداً أن منسوبي القطاع لن يدخروا جهدًا في سبيل خدمة الدين ثم المليك والوطن.

من جهة أخرى يفتتح سموه يوم الاثنين القادم، مؤتمر “رؤية لأجيال واعدة”، الذي تنظمه جامعة الملك عبد العزيز ممثلة في كلية الطب قسم طب الأطفال، ولجنة حماية الطفل من العنف والإيذاء بالمستشفى الجامعي، ومعهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال، وهيئة حقوق الانسان، بمشاركة قطاعات قوى الأمن، ووزارة التعليم .

ويُعد المؤتمر الأول من نوعه على مستوى المملكة،ويهدف إلى تعزيز بيئة آمنة صحياً، ونفسياً، واجتماعياً للطفل وتنميته، والمشاركة في البناء العلمي والثقافي والاجتماعي للناشئة في المملكة، وتعزيز دور القطاعات التي تُعنى بالطفل .