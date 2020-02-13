الهلال يعبر الفيحاء .. ويبتعد بالصدارة

البلاد : متابعات

تمكن نادي الهلال من إحراز فوز ثمين بهدف نظيف على حساب مضيفه نادي الفيحاء، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس، في الجولة الثامنة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقد تمكن المدافع والظهير الأيمن لنادي الهلال محمد البريك من إحراز الهدف الوحيد الذي حسمت نتيجة المباراة عن طريقه في الدقيقة التاسعة والستين.

ويعتبر هذا الانتصار هو الثاني عشر الذي يحققه الهلال في الموسم الحالي ليعزز من خلاله موقعه في صدارة ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بإحدى وأربعين نقطة، ويبتعد عن أقرب منافسيه نادي النصر بست نقاط لحين استكمال مباريات الجولة.

بينما تراجع نادي الفيحاء إلى المركز الحادي عشر برصيد 21 نقطة.