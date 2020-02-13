الكهرباء تنفذ 17 مشروعا بمنطقة مكة المكرمة

جدة- ياسر بن يوسف

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة، وكيل وزارة الطاقة الدكتور نايف العبادي يرافقه الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء فهد السديري، وعددٌ من مسؤولي الشركة.

واطلع أمير المنطقة ونائبه على أعمال الشركة في المنطقة، ومن أبرزها ارتفاع قدرات التوليد خلال الأربعة أعوام الماضية إلى أكثر من 5 آلاف ميجاوات، فيما بلغ عدد المشاريع الجاري تنفيذها وترسيتها 17 مشروعاً .

واستعرض سموهما مشاريع الشركة في المشاعر المقدسة وفي مقدمتها توسعة محطة تحويل مشعر عرفات وإضافة 6 محولات جديدة، فيما تم اعتماد أتمتة كافة محطات التوزيع وتطوير مركز التحكم بمشعر منى، وإنشاء مركز للتحكم بحي التنعيم بمكة المكرمة كما استمعا إلى نبذة عن مشروع العدادات الذكية الذي بدأت الشركة تنفيذه في المنطقة.

ومن جهه أخرى استقبل نائب أمير المنطقة الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة، مدير عام فرع الهيئة العامة للإحصاء بالمنطقة أسامة الصبحي والذي أطلع سموه على أعمال التعداد السكاني بالمنطقة.

واستمع سموه إلى شرح عن الأعمال الميدانية الجارية فيما يخص تعداد السعودية 2020، والذي ينفذه في المنطقة أكثر من 16 ألف متعاون، ودوره في دعم التنمية في شتى المجالات وتجويد الخدمات المقدمة.